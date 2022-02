Seit Samstagabend steht der neue Dschungelkönig fest! Filip Pavlovics (27) konnte sich die begehrte Dschungelcamp-Krone aufsetzen, nachdem er sich gegen seine Mit-Finalisten Eric Stehfest (32) und Manuel Flickinger (33) durchgesetzt hatte. Dafür musste der ehemalige Bachelorette-Kandidat sich allerdings zuvor auch 16 Tage lang mit Krokodilen, Kakerlaken, Schlangen und vor allem streitwütigen Mit-Campern herumschlagen. Aber neben all diesen Herausforderungen: Was war Filips schönster Moment im Dschungelcamp?

Im RTL-Interview erinnert sich der 27-Jährige bei dieser Frage vor allem an eine besonders emotionale Situation: "Das war der Abend, an dem ich den Brief von meiner Familie bekommen habe. Das hat mir viel Stärke und für die letzten Tage Motivation und Energie gegeben." Kurz vorm Finale bekamen die Promi-Kandidaten Post von ihren Liebsten. Filip bekam dabei aufmunternde Worte von seiner Familie. In seinem Brief hieß es unter anderem, dass seine Eltern sehr stolz auf ihn seien. Bei diesen Worten kamen dem Realitystar die Tränen. Filip war sich im Camp sicher, seinen Eltern bis zu diesem Zeitpunkt selten einen Grund gegeben zu haben, stolz auf ihn zu sein.

Und was war im Dschungelcamp die größte Challenge für Filip? "Die größte Herausforderung waren meine ganzen Mit-Camper", ist Filip sich sicher. Kein Wunder, denn an Streit und Zickereien mangelte es in dem diesjährigen Camp schließlich nicht. "Es ist nicht so einfach, wenn man viele testosteron-geladene Jungs da hat und auch die Mädels richtig auf die Kacke hauen. Und dann natürlich der Schlafmangel", erklärte Filip.

RTL / Stefan Menne Sonja Zietlow, Daniel Hartwich, Eric Stehfest, Filip Pavlovic und Manuel Flickinger

RTL Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Dschungelcamp, RTL Filip Pavlovic im Dschungeltelefon

