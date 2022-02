Warum geriet Linda-Caroline Nobat (27) immer ausgerechnet mit Anouschka Renzi (57) aneinander? Die Ex-Bachelor-Teilnehmerin zog mit anderen Prominenten ins Dschungelcamp ein – nach dem zwölften Tag musste sie das Camp allerdings verlassen. Zuvor war die Beauty mit diversen Mitkandidaten aneinandergeraten. Insbesondere mit Anouschka lieferte sie sich eine Auseinandersetzung nach der anderen. Warum es vor allem mit Anouschka zu reichlich Streit kam, erklärte Linda nun im Promiflash Interview!

"Das Problem bei Anouschka war, dass sie gerne stichelt und auch bösartige Sachen loslässt, auch aus dem Nichts heraus", lästerte Linda im Promiflash-Interview. Irgendwann sei es für sie dann auch anstrengend gewesen, so zu tun, als sei alles in Ordnung. "Irgendwann reicht es dann auch. Ich bin wirklich nicht nachtragend, aber irgendwann habe ich gesagt: 'Okay, jetzt geht es erst mal nicht mehr'", erklärte die Influencerin weiter.

Irgendwann sei dann der Punkt erreicht gewesen, an dem Linda ohne eine Entschuldigung nicht mehr mit Anouschka habe reden wollen. "Das habe ich so dann nicht direkt gesagt, aber halt empfunden. Und das hat dann auch stattgefunden", fuhr sie fort.

