Die Zuschauer haben einen neuen König gekürt! Am Samstagabend war es endlich so weit: Das große Finale des diesjährigen Dschungelcamps stand an. Nach einer mehr oder weniger harten Prüfung und einigen letzten Stunden am Lagerfeuer durfte sich schlussendlich Filip Pavlovic (27) über die Krone freuen. Der Reality-TV-Kandidat bekam die Mehrheit der Stimmen des Publikums – und das nicht das erste Mal: Jetzt sind die Votingergebnisse der ganzen Staffel bekannt!

RTL teilte jetzt die Ergebnisse der Zuschauervotings. Seit dem achten Tag durften die Fans für ihre Favoriten anrufen – noch zu Beginn lag dabei Harald Glööckler (56) auf dem ersten Platz, gefolgt von Anouschka Renzi (57) und Filip. Zwei Tage später wurde der Modezar dann schon von Eric Stehfest (32) abgelöst. Der Schauspieler führte das Voting zwei Tage in Folge an, bis Filip an Tag zwölf die Führung übernahm. Bis zum Finale hielt er sich an der Spitze und gewann schlussendlich mit 63,69 Prozent der Stimmen.

Eine besonders starke Entwicklung legte auch Manuel Flickinger (33) hin. Nach gut einer Woche gehörte der Prince Charming-Star noch zu den Schlusslichtern. Nach und nach kämpfte er sich dann aber ins Mittelfeld vor – und lag die letzten vier Tage vor dem Finale sogar stets auf dem zweiten Platz. Mit 23,2 Prozent nahm er dann die Bronzemedaille mit nach Hause.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Menne Eric Stehfest und Filip Pavlovic im Dschungelcamp 2022

Anzeige

RTL / Stefan Menne Manuel Flickinger, Harald Glööckler, Filip Pavlovic, Eric Stehfest und Peter Althof

Anzeige

RTL / Stefan Menne Manuel Flickinger, Dschungelcamp-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de