Das Dschungelcamp hat Filip Pavlovic (27) einiges abverlangt! Am Samstagabend erfüllte sich ein großer Traum des Hamburgers: Nach über zwei Wochen im südafrikanischen Urwald wurde der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat von den Zuschauern zum Sieger gewählt und durfte das Zepter und die Dschungelkrone übernehmen. Doch für den Titel musste der 27-Jährige alles geben – und auch jede Menge Gewicht am Lagerfeuer zurücklassen!

Im Interview mit RTL verriet Filip jetzt, wie sehr ihn das Dschungelcamp körperlich beansprucht hat: "Ich habe elf Kilo abgenommen. Ich bin mit 85 Kilo rein und mit 74 wieder aus dem Camp gekommen." Um die Kilos wieder draufzubekommen, habe er sich jedoch direkt nach dem Finale ein paar Pancakes und mehrere Tassen Cappuccino gegönnt.

Dass er sich nach zwei Wochen im Urwald nun als Sieger betiteln darf, macht Filip noch immer baff. So wirklich Chancen auf den Titel hatte er sich vor dem Start kaum ausgemalt – erst nach und nach sei ihm bewusst geworden, dass er es schaffen könnte: "Beim Halbfinale habe ich das erste Mal gedacht, 'Hey, Du kannst wirklich König werden'."

