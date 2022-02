Jamie Lynn Spears (30) musste schon einmal um ihre Tochter bangen. Die kleine Maddie (13) erlebte vor fünf Jahren einen schweren Unfall mit einem Quad, woraufhin sie einige Zeit im Krankenhaus verbringen musste. Das beschäftigt die Schauspielerin noch heute: Erst kürzlich erzählte sie, dass sie deswegen unter psychischen Problemen zu leiden hat. Nun jährt sich das Unglück zum fünften Mal und Jamie Lynn erinnerte sich an diesen tragischen Tag in ihrem Leben zurück.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die "Zoey 101"-Darstellerin einen Schnappschuss aus dem Krankenhaus, wo Maddie im Bett liegt und ihre Mama sich liebevoll an sie schmiegt. "Ich hatte nichts, als ich dachte, ich hätte mein kleines Mädchen verloren", schrieb sie anrührend. Diese Erfahrung beschäftigt Jamie Lynn noch heute: "Vielleicht ist es nur eine kleine Erinnerung daran, in guten und in schlechten Zeiten hoffnungsvoll zu bleiben."

Aber die Schwester von Britney Spears (40) hatte auch etwas zu feiern an diesem Tag. Denn die Serie "Süße Magnolien", in der sie mitspielt, landete auf den ersten Platz der Netflix-Charts! "Ich bin heute aus vielen Gründen sehr dankbar und ich möchte keinen meiner vielen Glücksfälle für selbstverständlich nehmen", schwärmte sie und drückte damit ihre ganze Dankbarkeit aus.

Anzeige

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears und Tochter Maddie im Krankenhaus, 2017

Anzeige

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de