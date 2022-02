Das Dschungelcamp 2022 findet ein eher maues Ende! Am Samstagabend stand im südafrikanischen Urwald das große Finale der Reality-Show an. Zum letzten Mal mussten Filip Pavlovic (27), Eric Stehfest (32) und Manuel Flickinger (33) sich in Prüfungen beweisen und um den Sieg kämpfen. Schlussendlich schnappte sich Filip mit den meisten Zuschaueranrufen die Krone – einen fulminanten Quoten-Erfolg feierte der TV-Urwald aber dennoch nicht.

Wie DWDL berichtet, schalteten am Finalabend 2022 weniger Menschen ein als in den vergangenen Staffeln. Knapp 4,96 Millionen Personen schauten sich den Showdown an – zwei Jahre zuvor waren es hingegen ganze 6,2 Millionen. Trotzdem sicherte sich "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" den höchsten Marktanteil des Abends mit 34,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Einschalter.

Den diesjährigen Sieger dürfte die Quoten-Miese aber kaum stören. Immerhin durfte sich Filip neben dem Titel auch noch über 100.000 Euro Preisgeld freuen. Der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat war nach seinem Sieg total baff: "Es war ein spannendes Abenteuer mit Höhen und Tiefen. [...] Ich bin jetzt der erste König von Südafrika!"

