Das wird sie wahrscheinlich nie vergessen! Mel B. (46) wurde als Teil der Girlgroup Spice Girls weltberühmt und stand wie keine andere für Girlpower. Niemand wusste, dass die Sängerin viele Jahre lang Opfer häuslicher Gewalt gewesen ist. Ihr Ex-Mann Stephen Belafonte (46) soll Melanie jahrelang psychisch wie physisch missbraucht haben. Doch noch eine Person hat das Martyrium miterlebt: Phoenix, die Tochter von Melanie (46), wurde Zeugin der Taten ihres Stiefvaters. In einem Interview beschreibt sie, wie es ihr dabei gegangen ist.

Im Gespräch mit The Sun erzählte Phoenix nun, wie sie das Leiden ihrer Mutter miterlebt hat: "Ich schlich mich aus meinem Zimmer und schaute durch einen Spalt in der Treppe, nur um zu sehen, ob es meiner Mutter gut geht. Dann ging ich zurück in mein Zimmer im Keller. Aber ein paar Minuten später hörte ich noch mehr Schreie und Rufe." Damals sei die 22-Jährige zu verängstigt und zu jung gewesen, um ihrer Mutter irgendwie helfen zu können. Abschließend beschrieb sie es als Teil ihres "Familienlebens".

Mel B. und Stephen sind über zehn Jahre verheiratet gewesen und haben eine gemeinsame Tochter. 2017 trennte sich die Sängerin schließlich von ihrem gewalttätigen Mann. Dass ihre Tochter die Misshandlungen miterleben musste, belastet die 46-Jährige bis heute: "Zu wissen, dass meine Tochter das gesehen hat, bringt mich um".

Getty Images Mel B und ihre Kinder, März 2018

Getty Images Mel B und Phoenix Chi, September 2017

Getty Images Mel B. und Stephen Belafonte im Dezember 2014

