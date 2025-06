Doch traditionell: Mel B. will im Juli ganz in Weiß heiraten

Mel B. (50), einst als "Scary Spice" Teil der Spice Girls bekannt, wird am Samstag, den 5. Juli, ihrem Verlobten Rory McPhee das Jawort geben. Die Hochzeit findet in einer der bedeutendsten Kirchen Großbritanniens, der Krypta von St. Paul’s Cathedral in London, statt. Dort haben damals auch Prinzessin Diana (✝36) und König Charles (76) geheiratet. Dabei wird Mel auf eine traditionelle weiße Zeremonie setzen, die sie selbst als "sehr förmlich und englisch" beschrieben hat. Bei der Feier sollen die anwesenden Damen Hüte oder Fascinator tragen, wie sie Women’s Wear Daily erzählt hatte. Für ihren großen Tag hat sich die dreifache Mutter für ein klassisches Kleid der britischen Designerin Josephine Scott entschieden. Anschließend folgt ein kleiner Empfang in London.

Nach der Zeremonie plant die Sängerin später im Juli eine zweite Hochzeit in Marokko. Dort erwartet die Gäste eine weniger formelle und glamourösere Feier. Für diese Veranstaltung wird sie eine auffälligere Robe des US-amerikanischen Hochzeitsdesigners Justin Alexander tragen. Ein befreundeter Insider verriet, dass Mel bei ihrem Gang zum Altar in London traditionell zu Orgelmusik schreiten wird. Ob ihre ehemaligen Spice-Girls-Kolleginnen ebenfalls bei der Zeremonie anwesend sein werden, bleibt abzuwarten. Es wird vermutet, dass zumindest Mel C (51) und Emma Bunton (49) kommen, da beide jüngst auch an Mels 50. Geburtstag teilnahmen.

Der Junggesellinnenabschied in Tunesien, bei dem Mel mit einem auffälligen Brautlook im Leoparden-Stil vorlegte, war offenbar nur ein Vorgeschmack auf die anstehende Doppelhochzeit. Die Sängerin, deren vorige Eheschließungen mit Jimmy Gulzar und Stephen Belafonte (50) jeweils unkonventionell ausfielen, bereitet sich dieses Mal auf eine Feier vor, die pure Eleganz und Tradition widerspiegelt. Zwischen der Planung der Hochzeiten und den Vorfreuden betonte Mel in einem vergangenen Interview, wie ihr Partner, Friseur Rory, während ihrer Zeit in England nicht nur ihre Locken, sondern auch ihr Vertrauen in Beziehungen pflegte – eine Verbindung, die nun in die Ehe geführt wird.

Getty Images Mel B. bei einer Sondervorstellung von "Celebrity Bear Hunt" in London

Instagram / officialmelb Mel B. und Rory McPhee

Instagram / officialmelb Mel B. und Emma Bunton