Hat Filip Pavlovic (27) etwa Unterstützung von ganz oben bekommen? Der ehemalige Bachelorette-Kandidat konnte am Samstagabend triumphieren: Nach über zwei Wochen voller harter Prüfungen wurde der Hamburger zum Dschungelkönig 2022 gekrönt. Die Fans vor den TV-Bildschirmen waren begeistert von der Darbietung des Blondschopfes und riefen zahlreich für ihn an – und nicht nur die: Offenbar drückte auch Bundeskanzler Olaf Scholz Filip die Daumen – oder steckt dahinter etwas anderes?

Schon während der Sendung hatte Filip überraschend behauptet, den Politiker früher öfter in Shisha-Bars in Hamburg Altona gesehen zu haben. Nach diesen Erzählungen wurde Scholz offenbar auf den TV-Star aufmerksam: Via Instagram teilte Filips Kumpel Serkan Yavuz (28), der seine Social-Media-Konten verwaltete, einen Screenshot, der eine Nachricht des Kanzlers in Filips Postfach zeigte. "Alles Gute fürs Finale Filip", hieß es dort.

Ob es sich dabei um eine ausgefuchste Fälschung handelt? Ja, tatsächlich, wie Filips Dschungelbegleitung Serkan nun zugab. Für den Sieg reichte die Unterstützung jedenfalls aus. Nach seinem Erfolg in der großen Dschungelshow 2021 ist Filip nun auch der Dschungelkönig – und tritt damit in die Fußstapfen von Prince Damien (31), der 2020 zuletzt gekrönt wurde.

