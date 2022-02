Sie teilt ihr Glück mit ihren Fans! Désirée Nosbusch (57) verzückte ihr Publikum im Frühjahr 2018: Damals hatte die Schauspielerin nämlich klammheimlich den Kameramann Tom Bierbaumer geheiratet. Aus ihrer ersten Ehe mit dem Filmkomponisten Harald Kloser (65) stammt ihre Tochter Luka, die ihre Mama zurzeit mächtig stolz macht. Denn sie arbeitet als Sängerin in Los Angeles – und steuerte jetzt die Musik für einen echten Hollywood-Blockbuster bei!

Auf Instagram teilte Luka jetzt einen kurzen Clip zu ihrem Song "One More Time". Mit der sphärischen Elektro-Nummer gelang der 24-Jährigen ein Meilenstein ihrer noch jungen Karriere: Denn kein Geringerer als Roland Emmerich (66) nahm das Lied in den Soundtrack für seinen Streifen "Moonfall" auf! In dem Katastrophenfilm ist unter anderem Schauspielerin Halle Berry (55) zu sehen.

Mama Désirée scheint vor Stolz fast zu platzen. Auf ihrem Kanal teilte sie ein Foto ihrer Tochter und schrieb darunter: "Ich bin so stolz auf dieses Mädchen!" Luka antwortete auch gleich auf den süßen Beitrag ihrer Mutter: "Ich liebe dich!"

Anzeige

Instagram / lukakloser Luka Kloser im August 2021

Anzeige

Getty Images Désirée Nosbusch im November 2019

Anzeige

Instagram / lukakloser Musikerin Luka Kloser im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de