Neben Pierce Brosnan: Désirée Nosbusch wollte Bond-Girl sein

Seit über 40 Jahren ist Désirée Nosbusch (59) im Schauspiel-Business unterwegs. Im Laufe ihrer Karriere durfte die TV-Bekanntheit unzählige internationale Erfolge feiern – einer blieb ihr jedoch aus: Sie hätte einst fast das Bond-Girl an der Seite von 007-Star Pierce Brosnan (71) spielen können, wie sie im Interview mit Bild am Sonntag verrät. Diese Chance verpasste sie allerdings knapp. "Hätte ich damals wirklich die Rolle als Bond-Girl gespielt, was wäre ich heute? Ein Ex-Bond-Girl? Hätte mir das auf der Visitenkarte geholfen?", fragt sich die Regisseurin. Dennoch ist Désirée zufrieden mit dem Lauf ihrer Karriere. Sie habe alles erreicht, was sie "immer wollte".

Nicht nur vor der Kamera kann Désirée Erfolge verzeichnen. Im März verkündete die Unternehmerin im Interview mit dem Sonntagsblatt, dass sie mit ihrer Firma Deal Productions, die sie gemeinsam mit Geschäftspartnerin Alexandra Hoesdorff leitet, einen Wahnsinns-Deal gemacht hat. Das Unternehmen steht nun bei der US-amerikanischen Agentur CAA unter Vertrag, die weltweit eine der erfolgreichsten Entertainment-Agenturen ist. "Alexandra und ich sind zwei Freundinnen aus Luxemburg, die vor über zehn Jahren ihre eigene Firma gegründet haben. Wir hatten keine Millionen im Hintergrund, sondern arbeiten seither sehr hart für unsere Firma", erklärte die einstige Eurovision Song Contest-Moderatorin. Diesen Erfolg hätten sie sich früher nicht erträumen können.

Auch Désirées Tochter ist im Musik- und Filmgeschäft aktiv. Luka Kloser, die aus der früheren Ehe mit dem österreichischen Komponisten Harald Kloser (67) hervorgeht, trat erfolgreich in Mamas Fußstapfen. Ihr Song "One More Time" wurde von dem deutschen Filmproduzenten Roland Emmerich (68), der für Kinohits wie "Independence Day" oder "Godzilla" bekannt ist, in den Soundtrack für seinen Film "Moonfall" aufgenommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / desireenosbuschofficial Désirée Nosbusch, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lukakloser Luka Kloser, Tochter von Désirée Nosbusch

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Désirées Leben wäre mit der Rolle als Bond-Girl anders verlaufen? Ja, auf jeden Fall. Nee, ich glaube, einen großen Unterschied hätte das nicht gemacht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de