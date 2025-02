Désirée Nosbusch verarbeitet Kindheitstrauma in Regiedebüt

Désirée Nosbusch (60) hat ein bewegendes Kapitel aus ihrem Leben dafür genutzt, um ihren ersten Spielfilm als Regisseurin zu realisieren. Im Interview mit Welt verriet die Schauspielerin und Moderatorin, dass sie sich bei den Dreharbeiten zu "Poison" immer wieder von ihrer eigenen Familiengeschichte berührt fühlte. Die Luxemburgerin, die durch ihre Rollen in "Bad Banks" und vielen weiteren Produktionen bekannt ist, sprach über einen tiefen Verlust in ihrer Kindheit. Ihre Eltern hatten zwei Söhne verloren, einen vor und einen nach ihrer Geburt. "Darüber wurde bei uns zu Hause aber nicht wirklich geredet, sondern es wurde eher totgeschwiegen", gestand sie.

Die Arbeit an "Poison" brachte Désirée Nosbusch dazu, sich intensiv mit den Themen Verlust, Trauer und Schmerz auseinanderzusetzen. Der Film handelt von einer Frau, die den Tod ihres Sohnes nie überwunden hat, während ihr Ex-Partner einen Weg gefunden hat, mit dem Verlust zu leben und sich ein neues Leben aufzubauen. Die Schauspielerin erklärte, dass sie das Thema tief bewegte und viele Parallelen zwischen ihrer eigenen Kindheit und der Geschichte im Film ziehen konnte. Sie erklärte: "Ich dachte immer daran, was meine Eltern durchmachen mussten, als sie mit niemandem über ihren Schmerz sprechen konnten. Es hieß immer nur: Das Leben geht weiter."

Désirée Nosbusch hat sich im Laufe ihrer Karriere immer wieder neu erfunden. Vom Radio Luxemburg über die deutsche Fernsehlandschaft bis hin zur preisgekrönten Schauspielerei in internationalen Produktionen blickt sie auf ein beeindruckendes Portfolio zurück. Allerdings hatte sie schon früh den Wunsch, hinter die Kamera zu wechseln. Nach einer Schauspielausbildung in New York und einem Regiestudium in Los Angeles begann sie, erste Projekte zu realisieren. Mit "Poison" wagt sie nun einen weiteren wichtigen Schritt, der nicht nur künstlerisch, sondern auch emotional den bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere darstellt.

Anzeige Anzeige

Instagram / desireenosbuschofficial Désirée Nosbusch, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Désirée Nosbusch

Anzeige Anzeige

Anzeige