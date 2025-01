Désirée Nosbusch und Tom trennen sich nach sechs Jahren Ehe

Es gibt traurige Nachrichten von Filmstar Désirée Nosbusch (60) und ihrem Partner Tom Bierbaumer: Nach sechs gemeinsamen Jahren als Ehepaar gehen die beiden von nun an getrennte Wege. Wie Bild jetzt berichtet, soll das einstige Liebespaar inzwischen sogar schon geschieden sein. Die Trennung der beiden hatte sich schon angedeutet, da die Schauspielerin zuletzt ohne Ehering unterwegs war und gemeinsame Auftritte schon Jahre zurückliegen. Eine offizielle Bestätigung der beiden bleibt bis heute jedoch aus.

Wie es scheint, war ihre Romanze zu schön, um wahr zu sein. Ihre Liebesgeschichte begann schließlich wie in einem Hollywoodfilm. Die Berühmtheit und der Kameramann arbeiteten schon in den Achtzigern zusammen. Nach dreißig Jahren als Freunde entwickelten sich immer mehr romantische Gefühle bei ihnen. Im Jahr 2018 entflammte ihre Liebe und schon 2018 heirateten sie nahe Venedig. Das große Happy End bleibt inzwischen aber offenbar lediglich ein Traum.

Désirée hat vielleicht in der Liebe kein Glück, doch sie kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Besonders in den USA, wo sie auch unter dem Künstlernamen Désirée Becker agiert, wirkte sie schon an namhaften Projekten wie "Parkland" mit. Nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter bewies sie bereits ihr großes Talent. Ihre Firma Deal Productions gehört laut Bild am Sonntag sogar zu den größten Entertainment-Agenturen überhaupt.

Instagram / desireenosbuschofficial Désirée Nosbusch, Schauspielerin

Getty Images Désirée Nosbusch bei der Premiere ihres Films "Poison - Eine Liebesgeschichte"

