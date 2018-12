Mit dieser Nachricht sorgte sie für eine große Überraschung! Im März wurde bekannt, dass Désirée Nosbusch (53) und ihr Partner Tom Bierbaumer sich heimlich getraut hatten. Der Schauspielerin war das Geheimnis damals in einem Interview rausgerutscht. Beiläufig hatte sie in einem Nebensatz verraten, frisch verheiratet zu sein. Jetzt hängt sie ihr Liebesglück an die große Glocke und spricht ganz offen über ihre Gefühle für ihren Ehemann!

"Ich habe einen Menschen an meiner Seite, auf den ich mich zu 200 Prozent verlassen kann und der mich sehr glücklich macht. Man nennt es wohl Liebe", schwärmt Désirée im Interview mit Gala. Außerdem erzählt die 53-Jährige, dass sie und Tom die Bodenständigkeit verbinde und sie einen sehr ähnlichen Humor hätten. Dass beide in der Show-Welt arbeiten, der 50-Jährige ist Kameramann, sei von Vorteil: "Wir kommen ja beide aus dieser eher flatterhaften Branche und haben ein gutes Gespür dafür, ob etwas echt ist oder nicht."

Das vermählte Paar ist schon seit längerer Zeit miteinander befreundet, gefunkt hat es aber erst im August 2017. Nach dem standesamtlichen Jawort folgte im September eine Märchenhochzeit in Italien. Mittlerweile ist Tom zu Désirée nach Luxemburg gezogen.

Cinamon Red/WENN.com Désirée Nosbusch bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala in Berlin

Andreas Rentz/Getty Images Désirée Nosbusch bei der Goldenen Kamera in Berlin

Schultz-Coulon/WENN.com Désirée Nosbusch bei einem Vox-Pressetermin

