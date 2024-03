Hollywood-Deal: Désirée Nosbusch feiert riesigen Erfolg!

Désirée Nosbusch (59) ist eine erfolgreiche Schauspielerin, doch nun darf sich die "Conti"-Darstellerin auch hinter der Kamera über einen beruflichen Meilenstein freuen. Ihre Firma Deal Productions, die sie zusammen mit Geschäftspartnerin Alexandra Hoesdorff leitet, ist, wie Bild am Sonntag berichtet, seit einigen Tagen bei der amerikanischen Agentur CAA unter Vertrag. Die Creative Artists Agency ist international tätig und gehört zu einer der größten Entertainment-Agenturen überhaupt. Stolz berichtet Désirée im Interview von ihrer Firma und dem Wahnsinns-Deal: "Alexandra und ich sind zwei Freundinnen aus Luxemburg, die vor über zehn Jahren ihre eigene Firma gegründet haben. Wir hatten keine Millionen im Hintergrund, sondern arbeiten seither sehr hart für unsere Firma. […] Aber ganz sicher hätten wir niemals auch nur zu träumen gewagt, dass wir eines Tages einen Vertrag mit einer der besten Agenturen weltweit unterzeichnen werden."

Nicht nur Désirée ist beruflich außerordentlich erfolgreich: Auch ihre Tochter Luka Kloser arbeitet erfolgreich an einer Karriere in der Film- und Musikbranche. Stolz hatte die Blondine vor rund zwei Jahren einen kurzen Clip zu ihrem Song "One More Time" auf Instagram geteilt. Mit der Elektro-Nummer gelang ihr ein großer Coup: Denn kein Geringerer als Roland Emmerich (68) nahm das Lied in den Soundtrack für den Film "Moonfall" auf!

Hinter Désirée liegen jedoch auch schwere Zeiten: Die Luxemburgerin war sieben Jahre lang mit ihrem Manager Georg Bossert liiert – sie war damals 18 und er 44 Jahre alt. Jahre später verriet sie in einem Interview mit Donna, dass der ehemalige Rundfunk- und Fernsehproduzent sie missbraucht hatte. "Das war keine Beziehung, wo zwei Menschen beschlossen hatten, wir wollen jetzt zusammen sein – egal, ob Altersunterschied oder nicht. Ich war gefangen. Ich wurde unterdrückt. Ich wurde missbraucht", gestand sie.

Anzeige

Getty Images Désirée Nosbusch mit ihrer Tochter Luka

Anzeige

ActionPress Désirée Nosbusch und Georg Bossert

Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr den Hollywood-Deal von Désirée mit der Creative Artists Agency? Toll! Ein echter Meilenstein. Interessant, aber ich bin skeptisch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de