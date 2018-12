Désirée Nosbusch (53) setzt sich mit allen Mitteln für den Tierschutz ein! In den vergangenen Monaten war es ziemlich still um die luxemburgische Schauspielerin geworden. Einzig mit ihrer Verlobung und der darauf folgenden Hochzeit im März hatte die Schauspielerin für Schlagzeilen gesorgt. Doch mit dieser Mega-Aktion ist sie nun wieder im Gespräch: Um ein Zeichen gegen Tierquälerei zu setzten, posierte Désirée jetzt für ein Nacktshooting!

Auf dem heißen Foto präsentiert die 53-Jährige sich ohne jegliches Stück Stoff auf der Haut – stattdessen rekelt sich um ihren Oberkörper eine animierte Schlange! Ihre Brustwarzen verdeckt die Beauty geradeso mit ihrem Arm. Zusätzlich wurde eines ihrer Augen mittels Fotobearbeitung in das eines Reptils verwandelt. Das Foto ist Teil einer neuen Kampagne der Tierschutzorganisation Peta, die so darauf aufmerksam machen will, wie brutal aus exotischen Tieren Leder und andere Textilien hergestellt werden.

„Man muss sich vor Augen führen, dass für eine einzige Handtasche die Haut von vier Krokodilen verwendet wird", erklärte Désirée in einer Pressemitteilung von Peta. Die begehrte Haut der Echsen wird dabei auf äußerst rabiate Weise entfernt. „Stellt sich da überhaupt noch die Frage, ob man so eine Tasche haben will? Nein, oder?", führte die Moderatorin weiter aus.

Andreas Rentz/Getty Images Désirée Nosbusch bei der Goldenen Kamera in Berlin

Clemens Bilan/Getty Images Désirée Nosbusch, Schauspielerin und Moderatorin

Andreas Rentz/GettyImages Désirée Nosbusch bei einer Modenschau 2016

