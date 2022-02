Hat Kylie Jenner (24) ihren Fans etwa einen Hinweis gegeben? Am Montag gab der Keeping up with the Kardashians-Star bekannt, dass er und Partner Travis Scott (30) zum zweiten Mal Eltern geworden sind. Ihren Sohn brachte die TV-Bekanntheit bereits am 2. Februar zur Welt. Nun vermuten die Anhänger der zweifachen Mutter, dass diese den Geburtstermin bereits vor einigen Monaten mithilfe eines Schmuckstücks verraten hat.

Im September des vergangenen Jahres trug die 24-Jährige bei einem Interview mit Vogue eine Kette mit einem Anhänger, der aus drei Zweien bestand. Die Fans der Unternehmerin vermuten nun, dass das Accessoire ein Hinweis auf das Datum, an dem ihr zweites Kind das Licht der Welt erblicken sollte, war. "Ist jemand die '222'-Kette aufgefallen? Und ihr zweites Kind kam am 2.22 zur Welt", kommentierte nun eine Userin das Interview. "Wer kommt noch hierher, um ihre '222'-Kette zu sehen und denkt, dass das zweite Baby vielleicht geplant war?", äußerte ein anderer Fan.

Auch was den Namen des neusten Sprösslings von Kylie betrifft, haben die Anhänger der frischgebackenen Mutter bereits Theorien. Sowohl Kris Jenner (66) als auch Bekannte der Influencerin kommentierten das Wort "Angel" unter ihre Geburtsverkündung. Kylies Fans vermuten daher, dass dies der Name ihres Sohnes sei.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Travis Scotts Baby

kyliejenner / Instagram Kylie Jenner im Januar 2022

Instagram / krisjenner Kris und Kylie Jenner, US-Reality-TV-Stars

