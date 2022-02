Trägt Kylie Jenners (24) Nachwuchs etwa diesen besonderen Namen? Am Sonntag verkündete die Keeping Up with the Kardashians-Schönheit, dass sie erneut Mutter geworden ist. Zuvor hatten die Fans gemunkelt, dass ihr zweites Kind bereits auf der Welt sein könnte. Auch Spekulationen über den Namen gab es bereits. Jetzt vermuten die Abonnenten, dass Kylies Mutter Kris (66) nun tatsächlich den Namen ihres elften Enkelkindes verraten hat.

Unter dem Ankündigungspost der frischgebackenen Zweifachmutter auf Instagram brachten viele Prominente ihre Freude über die Geburt des Babys zum Ausdruck. Dabei fiel den rund 308 Millionen Followern auf, dass zahlreiche Bekannte der Unternehmerin ein Engel-Emoji in ihren Nachrichten verwendet haben. "Angel Pie", kommentierte beispielsweise auch Kris, sodass die Fans vermuten, dass der Name des Promi-Sprösslings "Angel" (zu Deutsch: Engel) lauten könnte. Womöglich verwendete die 66-Jährige den Ausdruck jedoch auch nur für eine Verniedlichungsform für den Säugling.

"Es sieht so aus, als ob der Name des Babys 'Angel' ist, wegen einiger Bemerkungen, die enge Freunde und Kylie Jenners eigene Familie gemacht haben" oder "Es klingt so, als ob Kylie Jenners Baby 'Angel' heißt. Ich habe keine Beweise, aber auch keine Zweifel", lauteten nur einige Vermutungen der begeisterten User. Auch das Geburtsdatum des Kleinen scheint die Spekulationen zu bestätigen, denn Zahlen wie 222 oder 444 werden als sogenannte Angel Numbers bezeichnet – und Kylies Nachwuchs kam am 2. Februar 2022 zur Welt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Januar 2022

Instagram / kyliejenner Kris und Kylie Jenner, Halloween 2021

Instagram / krisjenner Kris und Kylie Jenner, US-Reality-TV-Stars

