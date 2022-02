Es war ein ganz kleiner Rahmen! Kate Merlan (34) und Jakub Merlan-Jarecki verzückten ihre Fans mit ihren überraschenden Hochzeitsnews: Ganz im Stillen hatten sich die beiden Temptation Island V.I.P.-Kandidaten bereits im November das Jawort gegeben. Der Feier wohnten nur ganz wenige Gäste bei – Promiflash verriet Kate nun, dass bei der intimen Zeremonie im vergangenen Herbst sogar kaum Verwandte zugegen waren.

"Es waren lediglich ein paar Familienmitglieder dabei, meine Managerin Patricia und von uns beiden der jeweils beste Freund als Trauzeuge", berichtete Kate im Gespräch mit Promiflash von der Trauung. Aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise hätten ihre Mutter und ihre Oma leider nicht zur Feier kommen können, fügte die 34-Jährige hinzu: "Ich hätte gerne meine Familie dabeigehabt."

Eine größere Fete hätten Jakub und sie allerdings von Anfang an nicht geplant, betonte Kate: "Wir haben bewusst auf weitere Gäste verzichtet, denn die Hochzeit sollte einfach so geheim wie möglich gehalten werden." Dieses Vorhaben hat in jedem Fall vollends funktioniert.

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Jakub Jarecki und Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Kate Merlan, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki bei ihrer Hochzeit

Anzeige



