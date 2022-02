So hatte sich Daniel Hemetsberger (30) seine Olympia-Teilnahme sicherlich nicht vorgestellt! Am Montag ging der Skirennläufer im chinesischen Yanqing bei den Olympischen Winterspielen 2022 an den Start. Im Abfahrtsrennen wollte er für sein Heimatland Österreich eine der begehrten Medaillen holen. Doch der Versuch ging mächtig schief: Daniel knockte sich versehentlich mit seinem eigenen Skistock aus – und kam blutüberströmt ans Ziel!

Was für ein dramatischer Anblick! Aktuelle Bilder zeigen Daniel nach seinem anstrengenden Rennen. Der 30-Jährige blutet stark aus der Nase, sein ganzes Gesicht ist rot vor Blut. Doch wie kam es dazu? Gegenüber ORF erklärte der Athlet, er sei zu Beginn ins Straucheln geraten – und habe sich dadurch seinen Skistock ins Gesicht geschlagen: "Der Nase gehts gut. Es war aber eine verkorkste Partie.Ich habe geblutet, das war dann irritierend. Ich bin wieder all in gefahren, aber es hat heute nicht gereicht."

Auch im Netz meldete sich Daniel nach der Misere zu Wort. Zu einem Foto seines blutverschmierten Antlitzes schrieb Daniel: "Das war mal was Neues... Ich habe mir selbst ins Gesicht geschlagen. Fehler können passieren, wenn man voll dabei ist!" Der Hottie landete schlussendlich auf dem 21. Platz.

Anzeige

Getty Images Daniel Hemetsberger bei den Olympischen Winterspielen 2022

Anzeige

Getty Images Daniel Hemetsberger, österreichischer Sportler

Anzeige

Getty Images Daniel Hemetsberger bei den Olympischen Winterspielen 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de