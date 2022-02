"Schneewittchen" ohne die sieben Zwerge? Für Fans des Disney-Films ist dieser Gedanke wohl kaum vorstellbar, doch Peter Dinklage (52) nennt Gründe dafür, warum seiner Meinung nach die Darstellung der Zwerge in der Realverfilmung überdacht werden sollte. Kürzlich äußerte der Game of Thrones-Star seinen Unmut über die geplante Neuauflage des Märchenklassikers von Disney. Der Grund: Peter finde es diskriminierend, die Rollen der Zwerge mit kleinwüchsigen Schauspielern zu besetzen. Jetzt reagierte Disney auf die Kritik.

Tatsächlich nimmt Disney Peters Unmut über die Besetzung der sieben Zwerge offenbar ernst. Demnach sei "ein anderer Ansatz" geplant. Wie The Wrap erfahren haben will, sollen die Zwerge in "Schneewittchen" durch sogenannte "magische Kreaturen" ersetzt werden. Das Medienunternehmen gab außerdem an, dass es keinesfalls in seinem Sinne sei, negative Stereotype über Kleinwüchsige in der Realverfilmung zu befeuern. Außerdem wolle man sich mit Vertretern der Kleinwüchsigen-Community beraten.

Konkret kritisierte Peter, der selbst kleinwüchsig ist, im "WTF"-Podcast, dass er es von Disney heuchlerisch finde, einerseits Schneewittchen mit einer Latina zu besetzen, andererseits "diese verdammte rückständige Geschichte über sieben Zwerge, die zusammen in einer Höhle leben", zu erzählen. Doch auf die Kritik des 52-Jährigen reagierten auch seine Kollegen scharf. Der kleinwüchsige Wrestler Dylan Postl warf Peter vor, dass kleinwüchsige Schauspieler nun um ihre Jobs fürchten könnten. "Peter Dinklage ist wahrscheinlich der größte Zwergendarsteller aller Zeiten, aber das macht ihn nicht zum König der Zwerge", wütete Dylan in einem Artikel, den er für die Daily Mail schrieb.

Anzeige

ActionPress "Schneewittchen und die sieben Zwerge"-Verfilmung von 1937

Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press "Schneewitchen", Disney-Film von 1937

Anzeige

Getty Images Dylan Postl, Wrestler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de