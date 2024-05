Nach Finale: Was machen die "Game of Thrones"-Stars heute?

Game of Thrones gilt heute als eine der erfolgreichsten und größten Serien überhaupt. Insgesamt räumte sie mit den acht Staffeln 59 Grammys ab. In der Fantasy-Geschichte geht es um sieben Königreiche, die jeweils mit ihren mächtigen Adelshäusern Thronkämpfe ausfechten. 2011 erschien die erste Folge – vor fünf Jahren endete die Ära mit der achten und letzten Staffel. Seitdem gab es mehrere Pläne für Spin-off-Serien, 2022 flimmerte unter anderem House Of The Dragon erstmals über die Bildschirme der Fans. Schauspieler der GoT-Serie wie Peter Dinklage (54) erlangten Berühmtheit und erzielten weitere Erfolge in Filmen wie "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes". Wie erging es nach dem riesigen Erfolg den anderen Serienstars von GoT?

Viele der Hauptdarsteller sind zu bedeutenden Schauspielern geworden: Emilia Clarke (37) wurde durch ihre Rolle der Drachenkönigin Daenerys Targaryen zum Megastar! Sie räumte große Rollen in Filmen wie "Terminator", "Last Christmas" und in der Marvel-Serie "Secret Invasion" ab. Dieses Jahr wurde sie von Prinz William (41) für ihr Engagement für Menschen mit Gehirnverletzungen ausgezeichnet. Die britische Schauspielerin setzt sich dafür besonders ein, nachdem bei ihr im Jahr 2011 – zu Beginn der Dreharbeiten von GoT – ein Aneurysma im Kopf entdeckt wurde. Infolgedessen unterzog sie sich lebensrettenden Hirnoperationen, über die sie erstmals 2019 öffentlich sprach.

Sophie Turner (28) verkörperte die Rolle der Sansa Stark in GoT, die sie in Hollywood bekannt gemacht hat. Bereits kurz nach dem Ende der letzten Staffel spielte sie die Hauptrolle in X-Men: Dark Phoenix. Im Jahr 2022 war sie Teil bei "Do Revenge" und schon bald steht sie für die neue Thrillerserie "Haven" vor der Kamera. Privat lief es jedoch holpriger: Nach einer vierjährigen Ehe mit dem Sänger Joe Jonas (34) kam es zwischen den beiden zum Scheidungsdrama. Sie stritten sich unter anderem um das Sorgerecht ihrer beiden gemeinsamen Kinder. Sophie soll mittlerweile aber wieder in festen Händen sein: Sie soll den Adeligen Peregrine Pearson daten – immer wieder werden die beiden zusammen gesehen.

"Game of Thrones"-Star Kit Harington (37) und seine ehemalige Kollegin Sophie feiern bald eine Reunion: Gemeinsam werden sie für den Horrorfilm "The Dreadful" vor der Kamera stehen. Das Duo hat zusammen schon viele Preise für GoT abgestaubt, doch privat lief es für Kit nicht so gut: 2019 wies er sich wegen Erschöpfung und einer Alkoholsucht selbst in eine Klinik ein. Während seines Aufenthalts wurde bei ihm ADHS festgestellt. Immer an seiner Seite: seine Frau Rose Leslie (37). Das Traumpaar lernte sich am Set von "Games of Thrones" kennen und feierte 2018 seine Hochzeit.

Mit nur zwölf Jahren begann für Maisie Williams (27) ihre Schauspielkarriere mit der Fantasy-Serie. Dort verkörperte sie die furchtlose Adelstochter Arya Stark. Doch das hatte auch Schattenseiten für sie: Das Erwachsenwerden wurde für sie zum großen Problem. Bei "Game of Thrones" spielte sie eine Rolle, die mit einem maskulinen Look dargestellt wurde: So wurde ihr unter anderem die Brust abgebunden und die Haare kurz geschnitten. Dadurch hatte sie während der Dreharbeiten kaum die Möglichkeit, sich selbst zu finden. Nach den acht Staffeln hatte sie einen riesigen Erfolg und spielte in vielen weiteren Filmen wie "The Falling" oder "The Owners" mit.

Getty Images Emilia Clarke bei den Golden Globe Awards 2018

Getty Images Sophie Turner im März 2023

Getty Images Kit Harington, Schauspieler

Getty Images Maisie Williams

