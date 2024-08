Zu woke? Trailer von "Schneewittchen" erntet harsche Kritik

Mit dem Erscheinungsjahr 1937 gilt "Schneewittchen" als Disneys ältester Trickfilm. Im März 2025 startet die Neuverfilmung des Klassikers in den deutschen Kinos. Mit dabei sind unter anderem Rachel Zegler (23) in der Hauptrolle und Wonder Woman-Star Gal Gadot (39) als die böse Königin. Auf Disneys größtem Fanevent D23 wurde nun der erste Trailer des Remakes veröffentlicht – und dieser ruft eine Menge kontroverser Meinungen bei den Fans hervor. Auf dem Instagram-Profil des Medienunternehmens machen sie ihrem Ärger Luft. Ein User äußert sich empört: "Ihr habt alles ruiniert, was Walt geschaffen hat." Während ein anderer Zuschauer urteilt: "Ich weiß, dass ihr versucht, woke zu sein, aber kommt schon. Hört auf, diese wunderschönen und kultigen Figuren aus unserer Kindheit zu verändern!"

Bereits vor der Veröffentlichung des Trailers musste Disney harsche Kritik hinsichtlich der Modernisierung des Films einstecken. Der Regisseur Marc Webb (49) soll ursprünglich geplant haben, eine komplett neue Fassung des Disney-Klassikers auf die Leinwand zu bringen. Dafür sollten die Zwerge unter anderem durch eine Truppe echter Menschen ersetzt werden – Fotos, die Daily Mail im Juli vorlagen, beweisen dies. Auf die Entrüstung der Fans reagierte Disney prompt und gab schließlich klein bei. Die drolligen Waldbewohner sind somit im kommenden August in der Neuverfilmung computeranimiert zu bewundern. Wie Variety berichtet, soll auch die Hauptdarstellerin Rachel Feuer und Flamme von der Idee gewesen sein, die Story in einen zeitgemäßen Kontext zu integrieren. Ihrer Meinung nach solle sich das emanzipierte Schneewittchen "furchtlos" und "wehrhaft" zeigen. Darüber hinaus sei ein Prinz, der Schneewittchen wach küsst, für sie überflüssig.

Nach all der Kritik und dem sich dadurch verzögerten Starttermin des Films, runden versöhnende Worte das D23-Event ab. Rachel zeigt sich dankbar für die einmalige Gelegenheit, Teil des zeitlosen Klassikers sein zu dürfen und schwärmt: "Für jede junge Person, für jedes kleine Mädchen: Wenn man das Kleid einer Disney-Prinzessin für einen Tag, geschweige denn für sechs Monate überstreifen und sie sein darf, ist es einfach eine unglaubliche Erfahrung, wie ich finde, und ich kann es kaum erwarten, sie mit euch allen zu teilen." Auch ihr Co-Star Gal scheint Gefallen an ihrer Rolle der fiesen Königin gefunden zu haben. "Es hat sehr viel Spaß gemacht, etwas zu spielen, das völlig anders ist als alles, was ich bisher gemacht habe. Sie ist köstlich, sie ist böse, sie ist magisch. Wir haben all diese unterschiedlichen Lieder gesungen. Es war unglaublich", zitiert sie kino.de

Getty Images Rachel Zegler, Schauspielerin

Getty Images Gal Gadot und Rachel Zegler im August 2024

