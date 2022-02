Das kam sicherlich unerwartet! Billie Eilish (20) ist einer der beliebtesten Popstars unserer Zeit. Mit gerade einmal 14 Jahren feierte die gebürtige Kalifornierin ihren Durchbruch und stürmt seitdem regelmäßig die Charts. Doch abgesehen von ihrer Wahnsinnsstimme, punktet die Sängerin auch mit ihrer besonderen Persönlichkeit. Nun bewies die "Bad Guy"-Interpretin, dass sie definitiv ein gutes Herz hat: Billie pausierte ihr Konzert für einen Fan, der medizinisch behandelt werden musste!

Bei Instagram sind derzeit Videoclips zu sehen, die zeigen, wie liebevoll sich die Liedermacherin um eine Konzertbesucherin kümmert. Denn die Zuhörerin war während eines Auftritts der "Happier Than Ever"-Tournee wohl auf ärztliche Versorgung angewiesen. "Brauchst du einen Inhalator", fragte Billie ihren Fan und sorgte dafür, dass die Sicherheitsmitarbeiter so schnell wie möglich ein passendes Gerät bereitstellten. Die übrigen Zuschauer bat die US-Amerikanerin mit den Worten "Es ist okay, gebt ihr etwas Zeit. Nicht drängeln" um ein wenig Geduld.

Normalerweise sorgt die erfolgreiche Popsängerin eher auf eine andere Art für eindrucksvolle Momente: Immer wieder erfreut sie ihre Fans mit auffälligen Look-Veränderungen. Erst kürzlich wechselte die Beauty haartechnisch von einer braunen Mähne zu einem satten Schwarz. "Sie ist wieder da", schrieb Billie unter das Instagram-Foto, das ihre neue Haarpracht präsentierte.

