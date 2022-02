Missy Peregrym (39) hat allen Grund zur Freude! Im März 2020 bekam die Schauspielerin mit ihrem Mann Tom Oakley ihr erstes Baby. Das Paar gab seinem Sohn den besonderen Namen Otis Paradis. Damit war die Familienplanung der "FBI"-Darstellerin jedoch noch nicht abgeschlossen. Der kleine Otis darf sich über ein Brüderchen oder Schwesterchen freuen, denn seine Mama Missy verkündete: Sie ist wieder schwanger!

Um die tolle Nachricht mit ihren Followern zu teilen, postete Missy auf Instagram ein Video, auf dem ihr bereits deutlich gewölbter Babybauch zu sehen ist. "Mein bester Versuch, etwas 'Liebenswertes' bekanntzumachen", schrieb die baldige Zweifach-Mama zu dem Clip, in dem sie herzlich lacht. Der Grund: Der kleine Sohn der 39-Jährigen rennt in dem Video auf seine Mama zu und klopft ihr auf den Babybauch, sodass es keinen Erklärungsbedarf mehr gibt, was ihre Schwangerschaft angeht.

"Ich bin aufgeregt, dass wir diesen Sommer ein neues Baby bekommen", freute sich die gebürtige Kanadierin. Doch Missy ahnt bereits: Sie könne sich schon mal von erholsamen Schlaf verabschieden. Das schrieb die Brünette zumindest zu dem Clip.

Anzeige

Getty Images Missy Peregrym und ihr Mann Tom Oakley beim Filmfestival in Monte Carlo

Anzeige

Instagram / mperegrym Missy Peregrym mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / mperegrym Missy Peregrym und ihr Sohn Otis im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de