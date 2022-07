Wassergeburt: Missy Peregrym zum zweiten Mal Mama geworden

Süße Neuigkeiten von Missy Peregrym! Im März haben die "FBI"-Darstellerin und ihr Mann Tom Oakley ihr erstes Baby bekommen – einen Sohn namens Otis Paradis. Im Februar gab die Schauspielerin dann die frohe Botschaft bekannt, dass sie wieder schwanger ist. Jetzt verkündete die Blondine im Netz, dass ihr zweites Baby da ist. Missys Tochter erblickte bei einer Wassergeburt das Licht der Welt!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie nun ein Foto von der kleinen Mela Joséphine Oakley. Otis kuschelt sich auf dem Pic an seine kleine Schwester an. Die Kleine ist schon am 6. Juni auf die Welt gekommen, wie sie ihren Followern mitteilte. Außerdem erklärte sie, dass sie sich nach der Geburt ihres Sohnes bewusst für eine Wassergeburt entschieden habe. "Es gab viele Tränen, viele Fragen und ebenso viel Lachen. Ich bin so dankbar dafür, dass ich jeden Schritt selbst bestimmen konnte und mit dem ruhigsten und sanftesten Eintritt in die Welt für Mela belohnt wurde", schrieb sie – und merkte mit einem Tränen lachenden Emoji an, dass die Geburt wirklich nur für ihre Tochter sanft gewesen sei.

Zudem bedankte sie sich in dem Beitrag bei einigen Wegbegleitern und ihrem Mann. "Unsere Reise war keineswegs einfach, aber sie war voll und ich bin unglaublich gesegnet, dass er mein Partner ist", schwärmte sie von Tom. Ebenfalls kündigte sie an, im September an das "FBI"-Set zurückzukehren.

Anzeige

Instagram / mperegrym Missy Peregryms Tochter Mela Joséphine und Sohn Otis Paradis

Anzeige

Getty Images Missy Peregrym und ihr Mann Tom Oakley beim Filmfestival in Monte Carlo

Anzeige

Instagram / mperegrym Missy Peregrym mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de