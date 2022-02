Partnertausch bei First Dates Hotel! Auch in diesem Jahr lädt Gastgeber Roland Trettl (50) wieder nach Kroatien ein und versucht Singles bei Blind Dates zu verkuppeln. Unter anderem Morena hofft in der aktuellen Folge, im Liebeshotel ihren Traumpartner zu finden. Ob Mann oder Frau ist der 23-Jährige dabei egal. Schon kurz nach ihrer Ankunft lernt die Verkäuferin die pansexuelle Teilnehmerin Celina kennen – und ist von der Studentin nachhaltig begeistert. Anstatt ihres Blind Dates will Morena letztendlich lieber Celina kennenlernen!

Beim Abendessen sitzt die Viersenerin ihrem eigentlichen Date Simon gegenüber. Der Funke will allerdings nicht überspringen. "Ich muss dir leider sagen, ich könnte mir kein zweites Date mit dir vorstellen", erklärt Morena dem Veranstalter nach ihrem Treffen. Dafür hat sie aber Celina ins Auge gefasst. "Als sie ankam, dachte ich mir: Das ist genau das, was ich mir erhofft habe", schwärmt sie. Diese hatte allerdings ein Date mit Mark und sogar einem Wiedersehen zugestimmt – doch Morena funkt vorher dazwischen.

Nach ihren Männer-Dates treffen die beiden Frauen wieder aufeinander und verbringen den restlichen Abend gemeinsamen an der Bar. Selbst als Mark dazustößt, um Celina weiter kennenzulernen, bemerkt er, dass er fehl am Platz ist. "Ich bin jetzt auch niemand, der hier um eine Frau kämpfen möchte. Die Celina hätte immer noch einschreiten können – hat sie aber nicht getan", merkt er an. Stattdessen ergreift Morena ihre Chance und gesteht der 22-Jährigen: "Ich hätte auf jeden Fall Interesse, dich weiter kennenzulernen!" Celina hingegen hat Interesse an beiden Kandidaten. Später zieht Mark aber die Reißleine.

Anzeige

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Teilnehmerin Morena

Anzeige

First Dates Hotel, Vox "Fist Dates Hotel"-Kandidatin Celina

Anzeige

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Teilnehmer Mark

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de