Kimberly Stewart (42) hat Ja gesagt! Seit einigen Jahren geht die Tochter von Rocklegende Rod Stewart (77) und dessen erster Ehefrau Alana nun schon mit ihrem neuen Partner durchs Leben. Im Netz gibt das Model seinen Fans auch immer wieder Einblicke in seinen Alltag. Neben Aufnahmen mit ihrer Tochter, die sie vor zehn Jahren mit Oscar-Preisträger Benicio del Toro (54) bekam, teilt sie vereinzelt auch Pärchen-Fotos. Jetzt verkündete Kimberly überraschend, dass sie sich mit ihrem Freund Jesse Shapira verlobt hat.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die blonde Schönheit nun einen süßen Schnappschuss, mit dem sie die freudigen Neuigkeiten bekannt gab. "Für immer", schrieb die 42-Jährige schlicht zu dem Knutsch-Pic und versah ihre Worte mit einem roten Herz-Emoji. Wann genau ihr Liebster vor Kimberly auf die Knie gegangen war, verriet sie zwar nicht, über den Antrag des Filmproduzenten schien sie sich jedoch sehr gefreut zu haben. Zudem fiel den knapp 70.000 Followern Kimberlys Verlobungsring ins Auge, der mit einem weißen Stein am Ringfinger der linken Hand der Modedesignerin funkelte.

In den Kommentaren gratulierten anschließend viele Fans und auch einige Prominente der Fernsehpersönlichkeit zu ihrem Liebesglück. So zeigte sich zum Beispiel auch die Schauspielerin Caroline D’Amore (37) über die Verlobung ihrer Freundin begeistert. "Yay! Ich bin so glücklich für euch beide!", schrieb die "Habit"-Darstellerin unter dem Beitrag. Rachel Hunter und David Gardner hinterließen ihrerseits einige Herz-Emojis unter dem Beitrag.

Instagram / thekimberlystewart Jesse Shapira und Kimberly Stewart

Instagram / thekimberlystewart Kimberly Stewart, Tochter von Rod Stewart

Getty Images Kimberly Stewart im September 2017

