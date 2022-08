Familienglück: Rod Stewart mit sieben seiner Kids im Urlaub

Rod Stewart (77) scheint die gemeinsame Zeit mit seiner Familie in vollen Zügen zu genießen. Seit 2007 ist der Musiker nun schon mit seiner Frau Penny Lancaster (51) glücklich verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Söhne: den 18-jährigen Alastair (16) und den elfjährigen Aiden. Aus früheren Beziehungen hat der in Highgate geborene Rocker zudem noch sechs weitere Kinder. Mit sieben seiner acht Sprösslinge machte Rod nun in Italien Urlaub.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Penny jetzt das Familienfoto, auf dem der 77-Jährige und sieben seiner Kinder freundlich in die Kamera grinsen. Medienberichten zufolge verbringt die Patchwork-Familie aktuell etwas gemeinsame Zeit in dem Fischerdorf Portofino. "Der Stewart-Clan kommt zusammen", scherzte die Blondine unter ihrem Post. Auf dem Schnappschuss zu sehen waren neben den Eheleuten und ihren beiden Kindern auch Liam (27) und Renee (30), die aus Rods Ehe mit dem Model Rachel Hunter stammen, sowie Kimberly (42) und Sean (41), die der Brite mit Alana Stewart bekam. Auch Ruby (35), die der "Have You Ever Seen The Rain"-Interpret sich mit Kelly Emberg teilt, nahm an dem gemeinsamen Trip teil. Allein seine Erstgeborene Sarah Streeter war augenscheinlich nicht Teil des Familienurlaubs.

Im Netz veröffentlichte der Promi-Nachwuchs dann noch jede Menge weiterer Aufnahmen der Reise auf seinen jeweiligen Accounts. So erfreute Kimberly ihre Community beispielsweise mit einem Schnappschuss, auf der Rod, Penny und Co. freundlich lächeln. Auch das gemeinsame Familienfoto vom Hafen veröffentlichte die 43-Jährige kurzerhand auf ihrem Profil.

Anzeige

Instagram / thekimberlystewart Rod Stewart (r.) mit seiner Frau und seinen Kindern im August 2022

Anzeige

Instagram / rubystewart Ruby, Rod, Renee und Kimberly Stewart im August 2022

Anzeige

Instagram / thekimberlystewart Kimberly Stewart, Rod Stewarts Tochter (l.), mit ihrer Familie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de