Kids von Scott Disick & Kimberly Stewart verstehen sich gut

Gute Nachrichten für Scott Disick (39) und seine neue Liebe! Der Realitystar hat nach seinen turbulenten Datingzeiten anscheinend nun die Richtige gefunden: Mit Kimberly Stewart (43) ist der Entertainer seit August überglücklich. Die Tochter von Rod Stewart (77) und der Ex von Kourtney Kardashian (43) bringen jeweils Kinder ihrer ehemaligen Partner mit in die Beziehung. Besonders ihre Töchter Penelope (10) und Delilah sollen sehr gut miteinander klarkommen!

Eine dem Paar nahestehende Quelle berichtete Hollywood Life, dass sich Scotts Tochter Penelope Disick, die aus seiner Beziehung mit Kourtney stammt, und Kimberlys Tochter Delilah del Torro, die sie mit Schauspieler Benicio Del Toro hat, total gut verstehen sollen. "Kimberlys Tochter kommt gut mit Scotts Tochter klar, ebenso wie sie sich mit seinen beiden Jungs versteht", so der Insider. Das Paar soll jedoch laut Informant nicht nur familiär gut zusammenpassen, sondern harmoniere auch in Sachen Berufsleben. "Kimberly und Scott unterstützen sich auch gegenseitig in ihren Karrieren und haben festgestellt, dass sie ähnliche Interessen haben", berichtete die Quelle.

Kimberly und Scott kennen sich schon seit einigen Jahren und wurden immer wieder zusammen gesichtet. Der Quelle zufolge wollen die beiden ihre Romanze allerdings aus dem Rampenlicht heraushalten. "Sie schätzen ihr Privatleben einfach sehr. Die zwei sind schon so lange befreundet, weshalb sich die Beziehung so organisch und schön entwickelt hat", informierte der Insider.

Instagram / letthelordbewithyou Reality-TV-Star Scott Disick mit seiner Tochter Penelope

ActionPress Kimberly Stewart mit Tochter Delilah

Getty Images Scott Disick, April 2019

