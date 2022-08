Neue Liebe: Was sagt Scotts Ex Kourtney Kardashian dazu?

Was sagt eigentlich Kourtney Kardashian (43) dazu? Nachdem sich die Kardashian-Schwester und ihr On-Off-Partner Scott Disick (39) 2015 endgültig trennten, fand Kourtney mit dem Blick-182-Drummer Travis Barker (46) ihre große Liebe. Doch während seine Ex inzwischen sogar verheiratet ist, lief es bei Scott eher weniger gut. Bis jetzt: Der Realitystar soll Kimberly Stewart (43) – die Tochter des Sängers Rod Stewart (77) – daten! Aber was hält die Mutter seiner drei Kinder davon? Scotts Ex Kourtney soll von der Romanze mit Kimberly begeistert sein!

Wie verschiedene Quellen gegenüber HollywoodLife berichtet haben, soll Kourtney die junge Liebe des Paares unterstützen: "Kourtney kennt Kimberly schon seit vielen Jahren, und sie denkt, dass sie gut zu Scott passt. [...] Sie weiß, dass Kimberly ein guter Mensch und eine ausgezeichnete Mutter ist", behauptete ein Insider, der der 43-Jährigen nahestehen soll. "Kourtney weiß, wie wahre Liebe aus einer Freundschaft entstehen kann, denn sie ist der lebende Beweis dafür. Die Freundschaft mit [ihrem Ehemann] Travis gab ihnen ein so starkes Fundament", fügte die Quelle außerdem hinzu.

Eine weitere Vertrauensperson des Kardashian-Jenner-Clans bestätigte ebenfalls, dass Kourtney Scotts neue Liebe gutheißt: "Kourtney wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Scott sich in einer gesunden Beziehung niederlässt – sie unterstützt das vollkommen. [...] Sie hofft, dass es für Scott funktioniert."

Anzeige

Instagram / thekimberlystewart Kimberly Stewart, US-amerikanisches Model

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian, Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Reality-TV-Bekanntheit Scott Disick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de