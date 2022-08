Vor Autounfall: Datete Scott Disick etwa diese Promitochter?

Traf Scott Disick (39) sich vorher etwa mit dieser Lady? Am Montag wurde Unschönes über den Ex-Freund von Kourtney Kardashian (43) bekannt: Er hatte einen Autounfall – sein Wagen wurde dabei nahezu komplett demoliert. Glücklicherweise erlitt der Reality-TV-Star bei dem Crash keine schweren Verletzungen, lediglich eine Schnittwunde hatte er am Kopf. Vor dem Unfall ging Scott offenbar sogar noch auf ein Date!

Laut HollywoodLife genoss Scott mit Kimberly Stewart (43) – der Tochter des britischen Sängers Rod Stewart (77) – Stunden vor seinem Unfall ein romantisches Dinner-Date. Angeblich verließen die beiden das Restaurant sogar händchenhaltend. In den vergangenen Tagen sollen die beiden schon öfter Zeit zusammen verbracht haben – dabei wirkten sie stets sehr vertraut. Mehr als Freunde seien sie laut einem Insider aber nicht. Könnte es zwischen dem dreifachen Vater und der 43-Jährigen nun möglicherweise doch gefunkt haben?

Bekannt ist darüber bisher noch nicht Genaueres. Nach seinem Unfall brauchte der einstige Keeping up with the Kardashians-Darsteller augenscheinlich aber erst mal ein wenig Ruhe. Seine Ex-Partnerin Kourtney soll sich nach dem Schreckmoment angeblich um Scott gekümmert haben, wie eine Quelle behauptete.

Kimberly Stewart im September 2021

Kimberly Stewart, US-amerikanisches Model

Scott Disick und Kourtney Kardashian, 2012

