Kimberly Stewart setzt ihren Babybauch gekonnt in Szene

Erst vor wenigen Tagen verkündete Kimberly Stewart (45) die freudige Neuigkeit, in Erwartung ihres zweiten Nachwuchses zu sein. Nun zeigt sich die Tochter von Rod Stewart (80) stolz mit Babykugel bei einem Shopping-Trip in Bel Air im kalifornischen Los Angeles. Wie Schnappschüsse zeigen, die Daily Mail vorliegen, setzt sie ihre wachsende Körpermitte in einem enganliegenden olivgrünen Maxikleid und brauner Lederjacke gekonnt in Szene. Dazu kombiniert sie farblich passende Loafers und eine Shopper-Bag mit Leopardenmuster.

Um ihre zweite Schwangerschaft zu verkünden, teilte Kimberly einige Aufnahmen eines professionellen Shootings auf ihrem Instagram-Kanal. Darauf posiert die TV-Bekanntheit in einem korallenfarbigen Kleid mit roten Rosen darauf in freier Natur – ihre Hände sind behutsam um ihren Babybauch gelegt. "Ein kleiner Junge ist auf dem Weg", kommentierte sie ihren Beitrag und verriet sogleich, dass sich ihre mittlerweile 13-jährige Tochter über einen kleinen Bruder freuen darf.

Kimberlys Tochter Delilah Genoveva Stewart ging aus ihrer früheren Beziehung mit dem puerto-ricanischen Schauspieler Benicio del Toro (58) hervor. Die Kleine erblickte am 21. August 2011 das Licht der Welt. Wer der Vater von Kimberlys zweitem Nachwuchs ist, behielt das Model bislang für sich. Ihr Liebesleben hielt sie in den vergangenen Jahren weitestgehend privat. Ob Jesse Shapira, mit dem sie sich Anfang 2022 verlobte, der Vater ist, ist unklar – ebenso ist nicht sicher, ob Kimberly und der Filmproduzent noch immer ein Paar sind.

Kimberly Stewart, Model

Kimberly Stewart mit ihrer Tochter Delilah

