Stabilität: Darum datet Scott Disick jetzt Kimberly Stewart!

Hat er in ihr etwa endlich die Richtige gefunden? Nach der Trennung von Kourtney Kardashian (43) war es für Scott Disick (39) schwer, sich wieder neu zu binden. Sein Datingleben schlug immer wieder Wellen, weil der Unternehmer sich nicht so richtig entscheiden konnte. Jetzt soll er aber Kimberly Stewart (43), die Tochter von Rod Stewart (77), daten. Und das nicht zum ersten Mal: Scott sucht in seiner alten Bekannten Kimberly jetzt Stabilität!

Das behauptete ein Insider gegenüber PageSix. Die beiden lernten sich schon vor Jahren kennen, wurden immer wieder zusammen gesichtet – dementierten Dating-Gerüchte aber damals stets. "Es ist nicht wirklich überraschend, dass sie ihn zurücknimmt", erklärte die Quelle. Scott müsse nach seiner Abnabelung vom Kardashian-Clan wegen Kourtneys Heirat mit Travis Barker (46) jetzt alte Freundschaften wieder aufleben lassen: "Er musste zu seinen Wurzeln zurückkehren, weil er nicht die Stabilität hat, die er mit den Kardashians hatte, also war das ein einfacher Weg."

Auch seine Ex kennt Kimberly übrigens seit Jahren und schätzt sie sehr – deshalb soll sie ganz begeistert von der Beziehung sein! "Kourtney wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Scott sich in einer gesunden Beziehung niederlässt – sie unterstützt das vollkommen", hatte ein Insider HollywoodLife erklärt. Der Reality-TV-Star selbst sei schließlich der beste Beweis dafür, wie aus Freundschaft Liebe entstehen könnte.

Instagram / thekimberlystewart Kimberly Stewart im Juli 2021

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Unternehmer

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian, August 2014

