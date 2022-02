Es wird heiß! Reality-TV-Star Tobias Wegener (28) erlangte 2018 durch die Datingshow Love Island Bekanntheit. Seitdem nahm er erfolgreich an Promi Big Brother und Promis unter Palmen teil und war jedes Mal Zuschauerliebling. Inzwischen folgen über 270.000 Follower dem gelernten Maler und Lackierer auf Instagram. Und denen scheint zu gefallen, was der 28-Jährige in jüngster Zeit postet. Fallen bei Tobi bald alle Hüllen?

Grüne Mosaik-Dusche, abgeneigter Blick, ein weißes Handtuch, das nur den Intimbereich bedeckt, Wassertropfen, die die durchtrainierte Brust hinunterlaufen – so freizügig präsentiert sich Tobi auf seinem letzten Instagram-Post und schreibt dazu: "Zeit für eine Dusche". Seinen Followern scheint es zu gefallen! Zwischen zahlreichen Flammen-Emojis schreibt ein User in den Kommentaren: "Ich würde dir da gerne Gesellschaft leisten."

Wenn man sich Tobis letzte Instagram-Bilder anschaut, fällt auf: Der "Love Island"-Hottie zeigt gerne seinen durchtrainierten Körper! Ein User stellt bereits die Vermutung auf: "Fängst du nun mit OnlyFans oder bei den SixxPaxx an?" Die Plattform OnlyFans ist derzeit äußerst beliebt bei Prominenten – Laura Müller (21) zeigt, wie es geht. Mit seinen Bildern könnte Tobi wohl ohne Probleme auf die zahlungspflichtige Plattform wechseln. Vielleicht sehen seine Fans den Hottie dort ja bald ganz ohne Kleidung...

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im Juli 2020 in Kühlungsborn

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, 2021 auf Ibiza

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, 2022

