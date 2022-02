Laura Müller (21) begleicht ihre Schulden! Seit gut einer Woche ist die Influencerin nun auch solo auf OnlyFans unterwegs. Neben dem Pärchen-Account mit ihrem Mann Michael Wendler (49) hat die Brünette zudem ein eigenes Profil angelegt und ist dort ziemlich freizügig unterwegs. Zuletzt versprach die 21-Jährige ihren Bewunderern dort ein sexy Video, sollte sie 300 Dollar (umgerechnet ca. 262 Euro) Trinkgeld erhalten. Ihre Follower gehorchten der Beauty aufs Wort – und dürfen sich für ihr Geld nun über einen neuen verruchten Clip von Laura in einem Latex-Kleidchen freuen!

Am Sonntagmorgen veröffentlichte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin auf OnlyFans das neue Video für ihre treuen Fans. In einem knappen Latexkleid und kniehohen passenden Stiefeln schreitet sie einen Flur entlang – und bückt sich dann so tief, dass man beinahe unter ihr Kleidchen schauen kann. Zu der Aufnahme schrieb Laura: "Gefällt es dir? Willst du mehr Latex sehen?" Zudem erklärte sie, ihren Bewunderern ein gutes Angebot für weitere sexy Inhalte machen zu wollen.

Mit ihrem neuen Profil scheint die junge Frau eine ziemlich gute Einnahmequelle aufgetan zu haben. 50 Euro verlangt sie für ein monatliches Abo – und bekam in ihrer ersten Woche als Solo-Artist zudem schlappe 940 Euro Trinkgeld zusätzlich. Für ihren neuesten Beitrag kassierte sie bis dato jedoch noch keine Zusatz-Moneten.

Thomas Burg/ ActionPress Michael Wendler und Laura

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Januar 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Juni 2020 in Florida

