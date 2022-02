Kate Merlan (34) und Jakub Merlan-Jarecki haben den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt! Die Reality-TV-Bekanntheit und der Kicker stellten sich bei Temptation Island V.I.P. dem ultimativen Treuetest. Nur wenige Monate nach ihrer Teilnahme an dem Fremdflirt-Format heirateten die Turteltauben – und zwar am 18. November, ihrem ersten Jahrestag. Gegenüber Promiflash verrieten Kate und Jakub jetzt: Die Hochzeitsvorbereitungen und ihre Trauung waren ganz schön chaotisch!

"Es war der schönste Tag in meinem Leben, aber es war viel, viel Chaos dabei", erzählte der Fußballer im Promiflash-Interview. Für das Paar habe schon lange festgestanden, dass es unbedingt an seinem ersten Jahrestag heiraten wolle. Deshalb habe Kate spontan einen Termin beim Standesamt vereinbart – und das, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal verlobt war! "Wir haben einfach das Datum gebucht und ich habe da aber noch gar keinen Antrag gemacht", führte Jakub weiter aus.

Nach ihrer Verlobung haben die Influencer innerhalb von wenigen Wochen die ganzen Feierlichkeiten organisieren müssen. Auch bei ihrer Trauung lief einiges nicht wie geplant. "Bei der Hochzeit hing unten am Kleid noch ein Zettel dran vom Schneider, weil ich das übersehen habe abzumachen", berichtete die 34-Jährige. Auch ihr Brautschleier war wenige Stunden vor dem Termin beim Standesamt plötzlich einfach nicht mehr aufzufinden. Doch Jakubs Mutter war Kates Retterin in der Not – und besorgte ihr kurzerhand einen Ersatz: "Das war so krass. Aber der neue Schleier war zehn Klassen schöner als der alte."

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan Jarecki

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki bei ihrer Hochzeit

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki an ihrer Hochzeit

