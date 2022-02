Fans trauern um ein Raptalent. Aus der US-amerikanischen Rapszene gibt es immer wieder erschütternde Nachrichten darüber, dass junge Musiker in tödliche Auseinandersetzungen geraten. Erst kürzlich verstarb der Rapper Sad Frosty aus Houston im Alter von nur 24 Jahren. Er wurde erschossen. Auch sein Kollege Wavy Navy Pooh wurde ermordet, als er mit seinen Kindern in Miami unterwegs war. Jetzt ereignete sich eine weitere Tragödie: Der Rapper Chii Wvttz ist niedergeschossen worden.

Wie The Sun berichtet, wurde der 18-Jährige offenbar vor einem New Yorker Aufnahmestudio überfallen und erschossen. Der Rapper, der bürgerlich Jayquan McKenley heißt, sei geschäftlich im New Yorker Stadtteil Brooklyn unterwegs gewesen, um Musik aufzunehmen. Zu den Hintergründen der Tat ermittelt die Polizei derzeit noch.

Der Tod des jungen Musikers löste unter seinen Fans große Bestürzung aus. "Bruder, was zur Hölle ist passiert? Ruhe in Frieden, du verrücktes Talent", hieß es in einem Instagram-Kommentar. Ein anderer User, der Chii Wvttz offenbar nahestand, schrieb: "Ich habe wirklich meinen besten Freund verloren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal, 'Ruhe in Frieden' neben deinen Namen schreibe."

Anzeige

Instagram / wavynavypooh Wavy Navy Pooh, Rapper

Anzeige

Instagram / chii_tercero Chii Wvttz im September 2021

Anzeige

Instagram / chii_tercero Rapper Chii Wvttz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de