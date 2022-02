Welch ein Grund zur Freude! Nur noch wenige Wochen, dann ist es wieder so weit: Am 27. März werden zum 94. Mal die Oscars verliehen. Unter den möglichen Gewinnern sind dieses Mal waschechte Hollywood-Ikonen vertreten – von Denzel Washington (67) über Nicole Kidman (54) bis hin zu Judi Dench (87). Nun reagierten einige von ihnen auf ihre Nominierung: Die eventuellen Preisträger sind begeistert!

"Ich hatte gerade mit meiner Familie gefrühstückt, als ich davon erfuhr. Was für ein schöner Augenblick", sagte Nicole Kidman in einem offiziellen Statement und betonte, dass sie überwältigt gewesen sei. Auch Denzel Washington meldete sich zu Wort, der als "Bester Hauptdarsteller" für seine Rolle in "The Tragedy of Macbeth" vorgeschlagen wurde. Für ihn sei der Film "eines der besten Erlebnisse seiner gesamten Karriere" gewesen. Besonders ergriffen scheinen wohl Billie Eilish (20) und ihr Bruder Finneas zu sein, die für ihren James Bond-Song "No Time To Die" nominiert wurden: "Worte können nicht beschrieben, wie geehrt wir uns fühlen", gaben die beiden bekannt.

Anders sieht es wahrscheinlich bei den Stars aus, die möglicherweise eine Goldene Himbeere mit nach Hause nehmen werden. Denn hierbei handelt es sich um das Negativ-Pendant zu den Oscars. Für diese sind unter anderem Bruce Willis (66) und Amy Adams (47) vorgeschlagen worden, die also angeblich schlechte schauspielerische Leistungen abgeliefert hätten.

Nicole Kidman, Schauspielerin

Finneas und Billie Eilish bei der "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"-Premiere, September 2021

Bruce Willis in New York, Oktober 2019

Amy Adams bei den Emmy Awards, 2019

