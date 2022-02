Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) haben sich wieder! Die beiden Turteltauben mussten eine Zeit lang ohneeinander auskommen. Denn Serkan begleitete seinen Kumpel Filip Pavlovic (27) nach Südafrika, wo dieser sich die heiß begehrte Dschungelcamp-Krone schnappte. Nach über zwei Wochen räumlicher Trennung konnte der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat endlich zu seiner schwangeren Partnerin zurückkehren. Daran ließ er seine Fans teilhaben: Im Netz schlossen sich Serkan und Samira jetzt überglücklich in die Arme!

In seiner Instagram-Story teilte der Influencer die zuckersüßen Aufnahmen mit seinen Followern. In dem kurzen Video ist zu sehen, wie Samira samt großer Babykugel vor dem Bahnhof auf ihren Liebsten wartet. Süßes Detail: Unter ihrem Arm hält sie eine flauschige Kuscheltier-Giraffe. Als Serkan in roter Jogginghose dann endlich aus dem Bahnhof stapft, kann die Beauty kaum mehr an sich halten und hüpft aufgeregt umher. "Endlich", schrieb Serkan zu diesem besonderen Moment. Das Pärchen lag sich in den Armen und herzte sich mit vielen Küssen.

Strahlend streichelte die einstige Dschungelbegleitung Samiras runden Bauch. Ehe es nach Hause ging, gaben sich die beiden abermals einen dicken Schmatzer. Fortan können Serkan und Samira der baldigen Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter wieder vereint in ihren eigenen vier Wänden entgegenfiebern.

serkan_yavuz / Instagram-Story Samira Klampfl und Serkan Yavuz im Januar 2022

serkan_yavuz / Instagram-Story Das Influencer-Paar Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

