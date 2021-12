Endlich lüften Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (28) das große Geheimnis! Beim großen Wiedersehen nach Bachelor in Paradise flashte das frischgebackene Pärchen seine Flirtshow-Kollegen und Fans: Sie erwarten ein gemeinsames Baby! Seitdem sie die Schwangerschaft publik gemacht haben, halten die zwei ihre Community auch fleißig mit Kugel-Updates und Co. auf dem Laufenden. Doch ein spannendes Detail war bisher nicht bekannt: Wird das "Bachelor in Paradise"-Baby ein Junge oder ein Mädchen? Endlich ist es bekannt...

Die werdenden Eltern feierten heute eine riesige Gender-Reveal-Party mit ihren "Bachelor in Paradise"-Kollegen – darunter auch Lorik Bunjaku (25), der das Ergebnis jetzt vor Serkan und Samira in seiner Instagram-Story verkündet hat: In dem Video sieht man Mama und Papa in spe vor dem klassischen gefüllten Ballon stehen. Nachdem sie den Ballon zum Platzen gebracht haben, kam schließlich rosafarbenes Konfetti zum Vorschein und auch ihre Freunde feuerten mit Konfettikanonen rosafarbene Fetzen in die Luft – es wird also ein Mädchen!

Tatsächlich haben auch die Eltern hier erst das Geschlecht ihres Kindes erfahren: Samira war sichtbar und hörbar begeistert von dem Ergebnis – sie kam aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. Serkan hingegen schlug, wenn auch sicher nicht ernst gemeint, die Hände über dem Kopf zusammen. Er hatte sich wohl schon auf einen Sohn eingestellt.

