Australien oder Südafrika? 14 Jahre lang war der australische Busch das Zuhause des deutschen Dschungelcamps. Wegen der Pandemie musste es in seiner ursprünglichen Form zunächst ein Jahr ausfallen und konnte dieses Jahr dann nur in Südafrika stattfinden. Die neue Umgebung barg natürlich ganz neue Herausforderungen für die Promis und beeindruckte die Zuschauer sowie die Moderatoren und Dr. Bob (72) mit seiner beeindruckenden Kulisse. Gute Gründe also, um in Südafrika zu bleiben? Das Dschungelcamp soll 2023 trotzdem wieder im altbewährten Australien stattfinden!

Wie Bild berichtete, ist die Entscheidung für den Umzug zurück nach Down Under schon gefallen. Damit lässt die Produktion Südafrika nach dem kurzen Ausflug wohl schon wieder hinter sich. Ist das die richtige Entscheidung? Vor allem das Klima machte den Stars 2022 mehr zu schaffen, denn die Temperaturen in Südafrika sinken nachts auf circa 15 Grad und es herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit. Mit der Zeitverschiebung hatten die Promis dafür dieses Jahr aber deutlich weniger zu kämpfen. Statt der zehn Stunden nach Australien weicht Südafrika nur eine Stunde von der deutschen Zeit ab.

Besonders Flora und Fauna der beiden Gebiete unterscheiden sich. Gerade die Affen sorgten dieses Jahr für viele witzige Momente im Camp. Auch von Skorpionen und giftigen Schlangen wimmelte es vor Ort nur so. Zusätzlich bot Südafrika wegen seiner hohen Bäume und deren Schatten eine düstere Atmosphäre. Trotzdem sei das Camp laut Dr. Bob bequemer, denn zum Beispiel die Dusche sei näher dran. Da ist es wahrscheinlich besser, die Promis für die ultimative Herausforderung doch wieder nach Australien zu schicken...

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Menne Schlafplatz der Dschungelcamp-Kandidaten 2022

Anzeige

TVNOW Das Dschungelcamp 2020

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Harald Glööckler im Dschungelcamp in Südafrika

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de