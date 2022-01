Wie hart wird der neue TV-Urwald wirklich? Am Freitag startet das Dschungelcamp in die 15. Runde. Zwölf Promis ziehen in den Regenwald, um dort um den Titel des Dschungelkönigs oder der Dschungelkönigin zu kämpfen. Wegen der anhaltenden Gesundheitskrise findet die Show jedoch erstmals in Südafrika statt in Australien statt. Dort kommen ganz neue Herausforderungen auf die Camper zu – doch welcher Dschungel ist wohl härter?

In einem Interview erklärte Camp-Arzt Dr. Bob (71) zuletzt bereits, dass in Südafrika neben Skorpionen auch Affen die Kandidaten in Atem halten könnten. Die Promiflash-Leser sind sich deshalb sicher: Das neue Dschungelcamp könnte noch heftiger werden als das alte! Mehr als 78 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage (502 von insgesamt 620 Votes) waren zuversichtlich, dass die Südafrika-Edition kniffliger werden wird. Gut 22 Prozent hielten den australischen Busch hingegen für unschlagbar!

Und auch die teilnehmenden Promis freuen sich schon total auf das ganz neue Abenteuer. Besonders Jasmin Herren (43) zeigte sich von der Location begeistert – so muss sie nicht in die Fußstapfen ihres verstorbenen Mannes Willi (✝45) treten, der 2004 teilnahm. "Ich bin froh nicht in Australien zu sein, denn somit habe ich die Chance auf einen Neuanfang, ein anderes Camp und eine eigene Erfahrung", erklärte sie im Promiflash-Interview.

