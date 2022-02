Das sind die diesjährigen Preisträger der Brit Awards! Am Dienstagabend wurde in London der begehrte Musikpreis verliehen. Schon vor der Gala versammelten sich auf dem roten Teppich viele Stars, wie zum Beispiel Ed Sheeran (30), David Guetta (54) oder Adele (33). Dabei hieß es noch vor wenigen Tagen, dass Letztere gar nicht an der Veranstaltung teilnehmen könne. Dann wäre an ihr aber wohl einiges vorbeigegangen: Immerhin zählte Adele zu den Mega-Abräumern des Abends!

Die Sängerin durfte sich über gleich drei Trophäen freuen. Sie gewann in den Kategorien "Künstler des Jahres", "Album des Jahres" und "Song des Jahres". Der Preis für den "Song des Jahres International" ging an Olivia Rodrigo (18) mit "Good 4 U". Billie Eilish (20) ergatterte einen Award als beste internationale Künstlerin. Dua Lipa (26) wurde zudem als beste Pop-/ R&B-Künstlerin ausgezeichnet.

Den Brit Award für die beste Band Großbritanniens gewann Wolf Alice. Damit konnte sich die Rockgruppe gegen Coldplay, D-Block Europe, Little Mix und London Grammar durchsetzen. Auf internationaler Ebene konnte Silk Sonic die Jury am meisten überzeugen – und das bei harter Konkurrenz von Måneskin, ABBA, BTS und The War on Drugs.

Hier noch einmal alle Gewinner in der Übersicht:

Künstler des Jahres

Adele

Britischer Nachwuchskünstler

Holly Humberstone

Song des Jahres

Adele – "Easy on Me"

Album des Jahres

Adele – "30"

Beste Band

Wolf Alice

Bester Alternative-Rock-Künstler

Sam Fender

Bester Hip-hop-/Rap-Künstler

Dave

Bester Dance-Künstler

Becky Hill

Beste Pop-/ R&B-Künstler

Dua Lipa

Bester internationaler Künstler

Billie Eilish

Beste internationale Band

Silk Sonic

Bester internationaler Song des Jahres

Olivia Rodrigo – "Good 4 U"

Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo bei den Brit Awards 2022

Anzeige

Getty Images Wolf Alice bei den Brit Awards 2022

Anzeige

Getty Images Måneskin im Februar 2022 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de