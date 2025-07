Olivia Rodrigo bezahlt Therapiestunden für ihre Tourcrew

Olivia Rodrigo (22) sorgt nicht nur auf der Bühne regelmäßig für Begeisterung, sondern auch hinter den Kulissen voller Hingabe für das Wohl ihres Teams: Die 22-jährige Sängerin, bekannt durch Hits wie "get him back!", bietet auf ihrer aktuellen "Guts World Tour" allen Crew- und Bandmitgliedern kostenlose Therapiemöglichkeiten an. Wie ihre Gitarristin Daisy Spencer im "The Stageleft Podcast" erzählte, hat Olivia gemeinsam mit Tourmanager Marty Hom diese psychologische Unterstützung organisiert – ein ungewöhnliches und beeindruckendes Engagement, das in der oft harten Tourbranche offenbar für echte Erleichterung sorgt.

Laut Daisy ist ein solches Therapieangebot ein absolutes Novum in ihrem Berufsfeld – für sie aber eine gern genutzte Chance, im stressigen Tour-Alltag wieder mehr zu sich selbst zu finden. "Ich hatte das für lange Zeit aus den Augen verloren, aber dann gab es plötzlich diese kostenlose Möglichkeit, großartige Therapeuten zu sehen, und ich habe das sehr ausgiebig genutzt", erklärte Daisy im Podcast. Olivia zeigt sich damit als innovative Arbeitgeberin, von der sich – laut ihrem Team – Chefs weltweit gern ein Stückchen abschneiden könnten.

Olivias Engagement für mentale Gesundheit hat möglicherweise auch familiäre Wurzeln: Ihr Vater ist selbst Therapeut, und sie hat sich in der Vergangenheit immer wieder öffentlich für die große Bedeutung von Therapie für ein ausgeglichenes Leben ausgesprochen. Während die Sängerin mit ihren emotionalen Songs und energetischen Bühnenauftritten Millionen Fans berührt, scheint sie auch auf ganz persönlicher Ebene ihren Mitmenschen etwas zurückgeben zu wollen. Diese Fürsorge zeigt eine Seite der Künstlerin, die weit über ihre Musik hinausgeht und sie für viele zu einer inspirierenden Figur macht.

Getty Images Sängerin Olivia Rodrigo im Juli 2025 in Dänemark

Getty Images Olivia Rodrigo beim Glastonbury Festival 2025

Getty Images Olivia Rodrigo auf dem "Glastonbury Festival"