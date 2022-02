Dagi Bee (27) und Eugen Kazakov (27) setzen einen Meilenstein im Leben ihrer kleinen Familie! Die YouTuberin und ihr Mann sind im Dezember zum ersten Mal Eltern geworden: Sohnemann Nelio Kazakov gehört jetzt zu der süßen Rasselbande! In den vergangenen Wochen ließ die Influencerin ihre Fans auf Social Media an ihrem neuen Leben als Mama teilhaben. So wollte sie ihrer Community auch dieses niedliche Update nicht vorenthalten: Dagi, Eugen und Nelio sind zum ersten Mal zusammen in den Urlaub gefahren!

Am Dienstag berichtete die Beauty-Unternehmerin in ihrer Instagram-Story: "Es geht für uns in unseren allerersten Mini-Urlaub nach Holland ans Meer. Wir sind da zwar nicht lange, aber das ist auf jeden Fall ein Abenteuer – wie das wird mit dem Kleinen." Dagi sei total "aufgeregt", freue sich aber auf den Trip. Weiter schilderte sie: "Wir haben auf jeden Fall viel mehr Gepäck als sonst. Man muss an Dinge denken, woran man früher nie gedacht hat..." Schon kurz darauf meldete sie sich wieder – und verkündete kopfschüttelnd: "Wir haben den Kinderwagen vergessen, dann wird der Kleine wohl die ganze Zeit in der Trage bei uns sein."

Doch das sollte kein Problem darstellen, wie ihre anschließenden Storys zeigten: Dagi und Eugen spazierten mit Baby Nelio in der Trage und Hündchen Zula zu ihren Füßen an einem holländischen Strand entlang – und zwar bei Sonnenuntergang! Wenn man sich diese schönen Bilder anschaut, hat sich der Trip wohl eindeutig gelohnt. Würdet ihr mit einem Säugling einen Kurztrip ans Meer machen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / @alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

Instagram / dagibee Eugen Kazakov mit seinem Sohn Nelio in Holland

