An Dagi Bees (27) Körper ist von der Schwangerschaft kaum noch etwas zu sehen. Ende Dezember ist die YouTuberin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Mann Eugen (27) konnte sie einen Sohn, den kleinen Nelio, auf der Welt willkommen heißen. Nur sechs Tage nach der Entbindung hatte sich Dagis Bauch weit zurückgebildet. Sie hatte sogar schon fast ihr Gewicht vor der Schwangerschaft zurück. Jetzt passt sie auch wieder in ihre alten Jeans!

In ihrer Instagram-Story teilte die 27-Jährige ein Video, in dem sie ihr Outfit im Spiegel zeigt. Dagi trägt ein schlichtes graues Oberteil, eine lässige beige Strickjacke und eine Mom-Jeans – und die macht sie offenbar besonders glücklich. "Ich glaube, das mit wohl schönste Gefühl nach einer Schwangerschaft ist, wenn man wieder eine Jeans tragen kann und sie zugeht und sie nicht wehtut", schwärmte die Beauty-Expertin.

Mittlerweile hat sich Dagi gut an ihren Mutteralltag gewöhnt. Vor allem das Stillen klappt wunderbar. "Die ersten zwei Wochen sind die schlimmsten – bei mir war es am achten Tag schon super und der Schmerz wurde immer weniger. Jetzt tut es gar nicht mehr weh", verriet die Unternehmerin in einem Q&A.

YouTube / Dagi Bee Dagi Bee im Kinderzimmer ihres Sohnes

Instagram / dagibee Dagi Bee, eine Woche nach der Geburt

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Sohn Nelio

