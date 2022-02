Jenna Jameson (47) ist guter Dinge! Die Pornodarstellerin versetzte ihre Familie und Fans zuletzt in große Sorge: Weil sie das Gefühl in ihren Beinen verloren hatte und nicht mehr gehen konnte, wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte habe nach einigen Untersuchungen zwar Vermutungen, was der US-Amerikanerin fehlen könnte – eine endgültige Diagnose gibt es bisher jedoch nicht. Jenna meldete sich jetzt aber aus dem Krankenbett und betonte: Den Umständen entsprechend gehe es ihr gut.

"Ich bin immer noch in der Klinik – aber mir geht es gut und ich darf bald raus", schrieb die 47-Jährige in ihrer Instagram-Story. Die dreifache Mutter freut sich dann vor allem darauf, wieder Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, die vor einigen Tagen bereits geplant hatten, ihre Mama "aus dem Krankenhaus zu befreien". Weitere Informationen rund um die mysteriöse Erkrankung gab Jenna auf Social Media allerdings nicht. Das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom, eine seltene Autoimmunerkrankung, das die Mediziner zunächst diagnostiziert hatten, sei mittlerweile ausgeschlossen worden.

Trotzdem hat Jenna schon die ersten Behandlungen hinter sich und bereits mit der Physiotherapie angefangen. Denn die Blondine will endlich wieder selbstständig stehen – und laufen. Ihr Partner Lior Bitton verriet im Januar: "Im Moment kann sie aber noch nicht auf ihren Beinen stehen. Also heißt es: weiterhin beten."

Instagram / jennacantlose Jenna Jameson, Ex-Pornodarstellerin

Getty Images Jenna Jameson im August 2015

Instagram / jennacantlose Lior Bitton und Jenna Jameson

