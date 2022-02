Wie reagieren die Dschungelcamp-Stars auf die angebliche Liebes-Krise von Harald Glööckler (56) und seinem Mann? Seit knapp 25 Jahren ist der Modeschöpfer mit seinem Partner Dieter Schroth (73) zusammen. Im Dschungel verriet der Designer allerdings, dass die beiden momentan Ehe-Probleme haben – Dieter ist nämlich krank. Nun wurde der Glööckler dabei gesichtet, wie er die gemeinsame Villa samt Umzugswagen verließ. Was sagen die Dschungel-Stars zu den Trennungsgerüchten?

Jasmin Herren (43) kann sich im RTL-Interview vorstellen, dass Haralds Partner es nicht toll gefunden habe, dass sein Mann im Dschungel so intime Dinge ausgepackt hat. "Ich könnte mir vorstellen, dass er ihm auch den Umzugswagen bestellt hat. [...] Es ist schlimm, wenn so was auseinandergeht. Vor allem nach so vielen Jahren", findet sie. Peter Althof (66) hat eine andere Theorie: "Kann ja auch sein, dass sie nur einen kleinen Disput hatten, und wenn er eine Zweitwohnung hat, kann er sich ja mal häuslich trennen und auf Distanz gehen. Vielleicht finden sich die beiden ja wieder."

Auch die Kandidatin Linda-Caroline Nobat (27) äußerte sich zu der angeblichen Trennung und wünschte Harald auf diesem Wege ganz viel Kraft: "Wenn dem jetzt so ist, dass nun tatsächlich die Trennung folgt, dann wünsche ich Harald alles Liebe und hoffe, dass er den richtigen Weg für sich findet."

RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

RTL Peter Althof, "Dschungelcamp 2022"-Kandidat

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat, Influencerin

