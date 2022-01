Dieter Schroth (73) nimmt sich die Worte seines Mannes offenbar sehr zu Herzen! Derzeit stellt sich Harald Glööckler (56) im diesjährigen Dschungelcamp den Prüfungen der Wildnis. Am Lagerfeuer vertrauten sich die Kandidaten gegenseitig bereits viele ihrer Probleme an – auch der Designer öffnete sich gegenüber seinen Mitstreitern. Unter Tränen gestand er, dass er und sein Mann Eheprobleme haben. Sein Partner hatte die emotionalen Szenen zu Hause vor dem Fernseher mitbekommen. Jetzt verriet Dieter – die Worte seines Mannes versteht er als Appell!

Im Interview mit RTL offenbarte Dieter, dass er nach 35 gemeinsamen Jahren genau wisse, wie er die Worte seines Gatten zu deuten habe. "Harald will mir mit diesem emotionalen Auftritt direkt helfen", erklärte der 73-Jährige. Im Busch-Camp hatte Harald weinend gestanden, dass er sich sehr um die Gesundheit seines Partners sorge – dem mache nämlich schwerer Diabetes zu schaffen. Die Rede interpretierte Dieter als einen Appell, der ihm klarmachen soll: Bitte gib' wieder mehr auf dich acht!

"Ich muss mich wieder an die Regeln halten, wenn man Diabetes hat. Das war auch seine Bitte an mich direkt aus dem Dschungel. Das ist nicht einfach, aber es geht, denn ich will das auch", erklärte der Unternehmer. Er habe verstanden, was Harald ihm indirekt mitteilen wollte und möchte deshalb fortan an sich arbeiten.

